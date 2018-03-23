Ученые: Кислород распространялся по Земле как пожар
Ученые изучили самые древние кристаллы поваренной соли в мире, которые были найдены в скважине Карелии. После исследования стали известны интересные факты, связанные с информацией о составе атмосферы более 2,3 миллиарда лет назад. Автором исследования стал Айво Лепланд из Геологической службы Норвегии.
Исследуя древние кристаллы, стало известно, что первые следы кислорода появились около 2,5 миллиарда лет назад. Считалось, что концентрация газа лишь 2 миллиарда назад достигла только 1%, но новое исследование говорит об обратном.
Глубина скважины составила более трех километров и на ее глубине были найдены новые кристаллы, которые были гораздо старше, чем те, что были найдены ранее. Такие минералы почти никогда не сохраняются, так как соль быстро растворяется в воде, но в сухих скважинах, галит сохраняется отлично. Благодаря сульфатам, которые содержались в соли, стало известно, что в воде было растворено большое количество кислорода. Этот факт говорит о том, что распространение кислорода было похоже на пожар, так как он распространялся намного быстрее, чем думали раньше.
Исследуя древние кристаллы, стало известно, что первые следы кислорода появились около 2,5 миллиарда лет назад. Считалось, что концентрация газа лишь 2 миллиарда назад достигла только 1%, но новое исследование говорит об обратном.
Глубина скважины составила более трех километров и на ее глубине были найдены новые кристаллы, которые были гораздо старше, чем те, что были найдены ранее. Такие минералы почти никогда не сохраняются, так как соль быстро растворяется в воде, но в сухих скважинах, галит сохраняется отлично. Благодаря сульфатам, которые содержались в соли, стало известно, что в воде было растворено большое количество кислорода. Этот факт говорит о том, что распространение кислорода было похоже на пожар, так как он распространялся намного быстрее, чем думали раньше.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 22:30