Ученые: Кислород распространялся по Земле как пожар

Исследуя древние кристаллы, стало известно, что первые следы кислорода появились около 2,5 миллиарда лет назад. Считалось, что концентрация газа лишь 2 миллиарда назад достигла только 1%, но новое исследование говорит об обратном.Глубина скважины составила более трех километров и на ее глубине были найдены новые кристаллы, которые были гораздо старше, чем те, что были найдены ранее. Такие минералы почти никогда не сохраняются, так как соль быстро растворяется в воде, но в сухих скважинах, галит сохраняется отлично. Благодаря сульфатам, которые содержались в соли, стало известно, что в воде было растворено большое количество кислорода. Этот факт говорит о том, что распространение кислорода было похоже на пожар, так как он распространялся намного быстрее, чем думали раньше.