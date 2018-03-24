Технологии древних цивилизаций были намного выше разработок современных ученых

Лемурия была создана 78000 лет назад, когда жители Земли говорили на одном языке и имели единую власть. Образование стало важной частью успеха населения, так что в этот период каждый человек знал законы нашей планеты и Вселенной. В 28 лет он становился гражданином Му, однако тогда цивилизация не достигла больших достижений в технологиях, хотя могла возводить каменные здания, отличающиеся устойчивостью во время подземных толчков. В результате мощного землетрясения, вызванного смещением полюсов, континент погрузился в пучину Тихого океана, но при этом уровень вод после понижения стал создателем новых уголков суши. Архипелаг Посейдонис был местом жительства атлантов, сменивших своих предшественников. Этот народ благодаря знаниям создал воздушный транспорт, использующий силу антигравитации, обладал инструментами, позволяющими сжимать воду в атмосферных слоях, а также пользовался вакуумными лампами для освещения домов. Жрецы знали способы управления кристаллами, чтобы получать любой вид энергии, вот только чрезмерное увлечение властью привело удивительную страну к гибели.Индийские тексты, описывающие времена процветания империи Рамы, полностью сохранились, чего нельзя сказать о египетских или китайских источниках. Сейчас ее развалины охраняются джунглями и лежат в морских глубинах, но страна, несмотря на военные баталии, сумела уберечь от разрушения исторические памятники. Ярким примерам этого наследия стало открытие Моженджо-Даро, после чего была обнаружена Хараппа. Там археологи нашли ценные артефакты, а также их поразила развитая система водоснабжения, которая сейчас отсутствует во многих странах Азии. В Средиземноморье возникла цивилизация Осириса, положившая начало египетским династиям фараонов. Тогда Нил назывался Стиксом и нес свои воды на запад, чтобы после образования озера достигнуть Гибралтара. После затопления Атлантиды океанские воды уничтожили города жителей страны и вынудили их переселиться в другие места. На дне Средиземного моря ученые заметили 200 огромных мегалитических сооружений, принадлежавших осирианцам, которые тоже имели транспорт, работавший на электричестве и другие удобства, аналогичные атлантам. Мальта сохранила подводные магистрали исчезнувшей расы, а платформа Баальбека показывает туристам их высокие технологии.Сейчас сложно поверить, что по территории пустыни Гоби текли воды океанов, а также существовали высокоразвитые города, принадлежащие цивилизации Уйгур. Она владела секретами постройки виманов, а потом летающие диски были замечены Рерихом в 30-х годах, во время посещения Тибета. Некоторые источники упоминают о старейшинах лемурицев, которые перед трагическими событиями перебрались в этот уголок мира, основав Белое Братство. Теперь совершим путешествие в Южную Америку и посетим развалины Куско, где сохранились здания, созданные с помощью неизвестных технологий. До сих пор их стены не подвержены разрушению, а дальше можно заметить руины Пумы Пунки возле 100-тонных блоков, разбросанных неведомой силой в Тиауанако. Этот загадочный народ тоже исчез с лица нашей планеты после природной катаклизмы, уступив место майя. Они обладали глубокими знаниями в области математики и астрономии, стараясь сохранить гармонию с природой во время постройки каналов и посадки садов в городах на острове Юкатан.Древние китайцы тоже имеют прямое отношение к Лемурии, потому что манускрипты сохранили описания колесниц, летающих в небе, и технологий обработки нефрита. Эта цивилизация кроме туалетной бумаги умела печатать книги и создала ракеты, а в 50-х годах ученые нашли ленты из алюминия, который добывался с помощью электричества тысячи лет назад. Израильтяне и эфиопы тоже владели тайными знаниями, о чем красноречиво говорит иерусалимский храм, построенный на огромных каменных блоках. Легендарный Ковчег Завета раньше хранился в Великой Пирамиде, но Моисей вынес электрический генератор вместе с золотой статуей из Египта. Полинезийцы имели свою цивилизацию Ароэ, что также относится к острову Пасхе с его скульптурами.В 80-х годах американский ученый Виктор Майер посетил провинциальный китайский музей и был шокирован видом мумий людей, найденных 10 лет назад в Таримском бассейне. Они внешне напоминали европейцев, а также рядом были предметы, не существовавшие 2500 лет до нашей эры. Колеса со спицами и бронзовые изделия стали лишь малым наследием светловолосых правителей страны, имеющих голубые глаза. Оказалось, что в древности на территории находился город, жители которого построили Великий Шелковый путь. В 90-х годах китайцы запретили проводить дальнейшие исследования, потому что не хотели лишать себя привилегий на открытия предков, которые им не принадлежат.