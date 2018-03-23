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Ровер NASA Curiosity "празднует" свой 2000-й день пребывания на Марсе

Curiosity Rover - самый популярный объект на Марсе. Почти все марсоходы NASA имеют один и тот же вид, но каким-то образом именно Curiosity вызывает наибольший интерес у общественности, отправляя на Землю весьма причудливые снимки Марса. Марсоход «отпраздновал» 2000-й день пребывания на Красной планете.

Ровер NASA Curiosity "празднует" свой 2000-й день пребывания на Марсе


На официальной странице NASA появилась информация о том, что Curiosity «отпраздновал» свой 2000-й зол на Марсе. Зол - полный марсианский день, длится около 1 земного дня плюс дополнительные 37 минут. В связи с этим событием космическое агентство выпустило серию сникоа ровера и его послебующих миссий на Марсе.

«Я оглядываюсь на 2000 марсианских дней разведки, и буквально с нетерпением жду возможности подняться выше в будущем. Область впереди содержит глины, которые я хочу исследовать» - написано от имени Curiosity Rover (@MarsCuriosity) 22 марта 2018 года.

В данное время ровер находится близ горы Шарп, которую Curiosity изучает с 2014 года. Это заняло большую часть его пути, со времени высадки на Марс в 2012 году он проехал 18,7 километра. Таким образом, хотя Curiosity не является самым старым активным ровером на Марсе (им является Opportunity), и вскоре он не будет самым новым (более продвинутый маркер Mars 2020 запустится через пару лет), но он по-прежнему бесценный инструмент для изучения поверхности Марса.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 18:15
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