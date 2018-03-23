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Специалисты проводят последние тесты зонда Mars InSight

Стало известно, что международная группа специалистов начала финальную стадию подготовки аппарата Mars InSight, после которой устройство отправится к Марсу. Стоит напомнить, что изначально отправка зонда к объекту планировалась на март текущего года, но из-за некоторых технических неполадок инженерам пришлось отложить дату на май.

Специалисты проводят последние тесты зонда Mars InSight


Отмечается, что проблемы возникли в устройстве, которое должно измерять сейсмическую активность на Красной планете, а этот прибор относится к числу самых важных на борту Mars InSight.

На данный момент зонд находится на территории Германии. Его установили в области гранитных рудников, чтобы устранить неполадки в работе сейсмографа.

Напомним, что в течение проекта Mars InSight специалисты собираются изучить состав атмосферы Марса, а также ядро и сейсмическую активность на планете.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:00
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