Специалисты проводят последние тесты зонда Mars InSight

Отмечается, что проблемы возникли в устройстве, которое должно измерять сейсмическую активность на Красной планете, а этот прибор относится к числу самых важных на борту Mars InSight.На данный момент зонд находится на территории Германии. Его установили в области гранитных рудников, чтобы устранить неполадки в работе сейсмографа.Напомним, что в течение проекта Mars InSight специалисты собираются изучить состав атмосферы Марса, а также ядро и сейсмическую активность на планете.