Специалисты проводят последние тесты зонда Mars InSight
Стало известно, что международная группа специалистов начала финальную стадию подготовки аппарата Mars InSight, после которой устройство отправится к Марсу. Стоит напомнить, что изначально отправка зонда к объекту планировалась на март текущего года, но из-за некоторых технических неполадок инженерам пришлось отложить дату на май.
Отмечается, что проблемы возникли в устройстве, которое должно измерять сейсмическую активность на Красной планете, а этот прибор относится к числу самых важных на борту Mars InSight.
На данный момент зонд находится на территории Германии. Его установили в области гранитных рудников, чтобы устранить неполадки в работе сейсмографа.
Напомним, что в течение проекта Mars InSight специалисты собираются изучить состав атмосферы Марса, а также ядро и сейсмическую активность на планете.
Отмечается, что проблемы возникли в устройстве, которое должно измерять сейсмическую активность на Красной планете, а этот прибор относится к числу самых важных на борту Mars InSight.
На данный момент зонд находится на территории Германии. Его установили в области гранитных рудников, чтобы устранить неполадки в работе сейсмографа.
Напомним, что в течение проекта Mars InSight специалисты собираются изучить состав атмосферы Марса, а также ядро и сейсмическую активность на планете.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:00