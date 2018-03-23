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Учёные: Пробелы помогают читать быстрее

Группа учёных из Бингемтонского Университета провела исследование, которое было нацелено на то, чтобы понять, что конкретно помогает человеку читать быстрее. Оказалось, что пробелы играют в этом основную роль.

Учёные: Пробелы помогают читать быстрее


Зрительное восприятие человека тем лучше, чем больше пробелов между буквами. Для того, чтобы проверить данную гипотезу, учёные провели эксперимент, в котором приняли участие 47 человек. Возраст испытуемых варьировался от 18 до 21 года. Каждому человеку предоставляли для чтения слова, буквы, а также псевдослова. Во время эксперимента учёные проводили свои наблюдения за мозговой активностью участников во время чтения. В результате было замечено, что большие пробелы между настоящими словами позволяли респондентам читать гораздо быстрее. Они эффективнее распознавали настоящие слова.

Примечательно, что большие пробелы не помогали респондентам лучше различать псевдослова. Учёные обращают внимание, что визуальное восприятие человека не играет практически никакой роли в данном случае. Эксперты предполагают, для того, чтобы дети смогли быстрее научиться читать, необходимо расставлять больше пробелов между словами.
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Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 13:15
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