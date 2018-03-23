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Индия выбирает будущее "жилье" для астронавтов на Луне

Индийские исследователи начали рассматривать различные варианты постройки жилья, предназначенных для астронавтов на Луне. Ожидается, что будущие жилые помещения будут максимально просты в проектировании и недорогие для реализации.

Индия выбирает будущее "жилье" для астронавтов на Луне


Компания, которая в настоящее время занимается космическими исследованиями в Индии, приступила к тестированию различных конструкций для будущего жилища на Луне. В том числе рассматриваются абсолютно разные варианты согласно требованиям и учитывая сложные условия места обитания. Основная трудность - обеспечить безопасность конструкции от пагубного влияния температуры на поверхности спутника Земли и бескислородного пространства.

Отмечается, что уже в 2018 году страна собирается послать на Луну орбитальный аппарат. Таким образом будет обследована топография спутника, минералогия и лунная экзосфера. По этой причине правительство Индии призвало ученых ускорить темпы космических разработок.
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В мире / Технологии / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 09:10
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