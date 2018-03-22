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Странный спутник компании Rocket Lab "Звезда человечества" неожиданно сошел с орбиты

Еще в январе новозеландская космическая компания Rocket Lab запустила в космос спорный шарообразный спутник «Звезда человечества». По имеющимся данным, большой углеродный шар возвращается на Землю, сгорая при повторном входе, всего через два месяца после запуска, потому что что-то пошло не так.

Странный спутник компании Rocket Lab "Звезда человечества" неожиданно сошел с орбиты


«Звезда человечества» была призвана ослеплять землян в течение девяти месяцев, но вышла из орбиты. Эксперты считают, что расчеты Rocket Lab были отключены, учитывая странный размер и массу объекта.

«По сравнению со средним спутником «Звезда человечества» в основном пуст. Он слишком большой для своей массы, поэтому имеет аналог с поплавком, движущегося в сторону дуновения ветра», - сказал Джонатан Макдауэлл, астрофизик в Гарвардско-Смитсоновском Центре астрофизики.

«Звезда человечества» был разработан, чтобы иметь короткую орбитальную продолжительность жизни. Он был выведен на эллиптическую орбиту с низким перигеем 300 х 500 км, где его высота снижалась с каждым проходом в перигее. Это в сочетании с низкой площадью поверхности до массы означало, что спутник испытал значительное атмосферное сопротивление, втащившее его обратно в атмосферу Земли за несколько недель ». – значится на веб-сайте спутника.

«В ближайшие дни «Звезда человечества» начнет свой окончательный спуск в атмосферу Земли, где он будет гореть при повторном входе, не оставляя следа», - говорится в последнем обновлении. В разделе часто задаваемых вопросов компания заявляет, что проект был разовым и что второй модели не будет.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:20
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