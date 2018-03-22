Странный спутник компании Rocket Lab "Звезда человечества" неожиданно сошел с орбиты

«Звезда человечества» была призвана ослеплять землян в течение девяти месяцев, но вышла из орбиты. Эксперты считают, что расчеты Rocket Lab были отключены, учитывая странный размер и массу объекта.«По сравнению со средним спутником «Звезда человечества» в основном пуст. Он слишком большой для своей массы, поэтому имеет аналог с поплавком, движущегося в сторону дуновения ветра», - сказал Джонатан Макдауэлл, астрофизик в Гарвардско-Смитсоновском Центре астрофизики.«Звезда человечества» был разработан, чтобы иметь короткую орбитальную продолжительность жизни. Он был выведен на эллиптическую орбиту с низким перигеем 300 х 500 км, где его высота снижалась с каждым проходом в перигее. Это в сочетании с низкой площадью поверхности до массы означало, что спутник испытал значительное атмосферное сопротивление, втащившее его обратно в атмосферу Земли за несколько недель ». – значится на веб-сайте спутника.«В ближайшие дни «Звезда человечества» начнет свой окончательный спуск в атмосферу Земли, где он будет гореть при повторном входе, не оставляя следа», - говорится в последнем обновлении. В разделе часто задаваемых вопросов компания заявляет, что проект был разовым и что второй модели не будет.