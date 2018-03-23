Состав наркотических веществ можно встерить на руках каждого десятого человека

В информации на страницах Clinical Chemistry уточняется, что упоминаются развитые страны. По словам ученых на данных территориях кокаин входит в число загрязнителей окружающей среды, причем наряду с самыми распространенными. К примеру, молекулы его состава часто можно встретить на поверхностях многих бумажных купюр.Тяжелые наркотики стремительно распространяются, в следствие чего ученые обратили внимание на некоторые моменты, при разработке методик, предназначенных для нахождения следов явных опиатов при снятии отпечатков пальцев. Перед специалистами стал вопрос, относящийся к подобным тестам, которые не редко могут выдать ложный результат, при условии контакта невинного человека с телом наркомана, например, при пожатии руки.Идея прошла проверку с участием 65 добровольцев. Причем одни их них употребляли наркотики, а другая часть вообще не прикасалась и не пробовала. Как показали результаты, на отпечатках пальцев у 13% испытуемых, которые не были знакомы с кокаином, присутствовали следы указанного вещества. К тому же, еще 1% отметился наличием следов героина или соответствующих производных.У ученых есть надежда, что благодаря собранным ими данным, станет возможна реальная защита от некорректных обвинений невинных людей.