Ученые предложили распыление соли в атмосфере для снижения уровня глобального потепления
Самый важный для всего человечества Земли вопрос связан с проблемой мирового глобального потепления. Еще одним вариантом решения проблемы стал предложенный учеными способ, заключенный в «исправлении» сложившегося климата. Данный вариант предлагает распыление крупиц соли в пространстве определенного слоя в атмосфере.
В ходе проведения конференции, рассматривающей проблемные вопросы в науке, а так же относительно планет и Луны, рассмотрели тему глобального потепления климата. При обсуждении многочисленных вариантов, учеными был предложена возможность применения оригинального способа, по общему мнению способного свести к минимуму возможные последствия от глобального потепления.
Ученые предлагают начать борьбу с набирающей обороты сменой климата, путем распыления небольших крупиц соли в верхней части тропосферы. Причем таким крупицам необходимо придать определенную кристаллическую форму. Как предположили ученые, с помощью подобного «щита из соли» можно уменьшить интенсивность солнечного света, одновременно оставляя на нужном уровне инфракрасные лучи, которые исходят от Земли.
Во время конференции ученые отметили, что метод требует дополнительных исследований и экспериментов. Но даже подобные меры не обретут нужной эффективности, при незаинтересованности человечества в решении проблем последствий от выбросов углерода и сопутствующих ему соединений.
В ходе проведения конференции, рассматривающей проблемные вопросы в науке, а так же относительно планет и Луны, рассмотрели тему глобального потепления климата. При обсуждении многочисленных вариантов, учеными был предложена возможность применения оригинального способа, по общему мнению способного свести к минимуму возможные последствия от глобального потепления.
Ученые предлагают начать борьбу с набирающей обороты сменой климата, путем распыления небольших крупиц соли в верхней части тропосферы. Причем таким крупицам необходимо придать определенную кристаллическую форму. Как предположили ученые, с помощью подобного «щита из соли» можно уменьшить интенсивность солнечного света, одновременно оставляя на нужном уровне инфракрасные лучи, которые исходят от Земли.
Во время конференции ученые отметили, что метод требует дополнительных исследований и экспериментов. Но даже подобные меры не обретут нужной эффективности, при незаинтересованности человечества в решении проблем последствий от выбросов углерода и сопутствующих ему соединений.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:00