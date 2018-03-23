Ученые предложили распыление соли в атмосфере для снижения уровня глобального потепления

В ходе проведения конференции, рассматривающей проблемные вопросы в науке, а так же относительно планет и Луны, рассмотрели тему глобального потепления климата. При обсуждении многочисленных вариантов, учеными был предложена возможность применения оригинального способа, по общему мнению способного свести к минимуму возможные последствия от глобального потепления.Ученые предлагают начать борьбу с набирающей обороты сменой климата, путем распыления небольших крупиц соли в верхней части тропосферы. Причем таким крупицам необходимо придать определенную кристаллическую форму. Как предположили ученые, с помощью подобного «щита из соли» можно уменьшить интенсивность солнечного света, одновременно оставляя на нужном уровне инфракрасные лучи, которые исходят от Земли.Во время конференции ученые отметили, что метод требует дополнительных исследований и экспериментов. Но даже подобные меры не обретут нужной эффективности, при незаинтересованности человечества в решении проблем последствий от выбросов углерода и сопутствующих ему соединений.