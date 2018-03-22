Тихоокеанская пластиковая свалка оказалась намного больше, чем боялись ученые

Исследователи, базирующиеся в Нидерландах, использовали флот лодок и самолетов для сканирования огромного накопления бутылок, контейнеров, рыболовных сетей и микрочастиц, известных как «Великое Тихоокеанское мусорное пятно» (GPGP), и обнаружили удивительное наращивание пластиковых отходов.«Мы обнаружили около 80 000 тонн плавучего пластика в настоящее время в GPGP, - сказал Лоран Лебретон, ведущий автор исследования.Это примерно в весе 500 самолетов, и до шестнадцати раз больше, чем масса пластмассы, обнаруженная там предыдущими исследованиями. Но что действительно шокировало команду, так это количество пластмассовых изделий, которые за последние годы начали курсировать на морских кругах между Гавайями и Калифорнией. Они обнаружили, что свалка теперь содержит около 1,8 трлн кусков пластика, что создает двойную угрозу морской жизни.Микропластики, крошечные фрагменты из пластика размером менее 50 мм, составляющие подавляющее большинство предметов в GPGP, могут проникать в пищевую цепь при проглатывании рыбой. Загрязняющие вещества, которые они содержат, становятся более сосредоточенными, поскольку они прокладывают себе путь через пищевую сеть, вплоть до хищников верхнего уровня, таких как акулы, тюлени и белые медведи.«Другое воздействие на окружающую среду происходит от крупных обломков, особенно рыболовных сетей», - сказал Лебретон.Эти чистые фрагменты убивают морскую жизнь, захватывая рыбу и животных, таких как черепахи, в процессе, известном как «призрачная рыбалка».Исследовательская группа из фонда Ocean Cleanup Foundation, голландского стартапа, стремящегося за последние пять лет вымыть половину обломков в GPGP, была удивлена, наращиванием более крупных пластиковых изделий, на которые приходилось более 90% массы GPGP.Проект Ocean Cleanup, проводивший исследование, обнародовал, что ежегодно в океаны поступает восемь миллионов тонн пластмасс, большая часть которых накапливается в пяти гигантских мусорных пластах по всей планете.