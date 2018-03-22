Ученые обнаружили следы звезды, пролетевшей сквозь Солнечную систему 70 000 лет тому

Однако новое исследование обнаружило некоторые способы, которыми мимолетная звезда (красный карлик, называемый звездой Шольца) оказала влияние на периферию Солнечной системы, таким образом, что оно просматривается по сей день. Некоторые объекты в облаке Оорта Солнечной системы были сброшены с их предыдущего курса из-за огромной гравитации звезды.Облако Оорта - это группа ледяных тел на самых дальних краях нашей системы, расположенных за Плутоном и ближе к концу пояса Койпера. Объекты внутри Облака Оорта были наиболее близки к звезде Шольца, когда она неслась мимо. Ученые наткнулись на несколько объектов Оорта-Клауда с преувеличенными орбитами гиперболического типа, чьи долговременные траектории идеально соответствовали близкому звездному столкновению в их прошлом.Возможно, что эти гиперболически орбитальные объекты Оорта-Клауда получили свои траектории другими способами, но это маловероятно. Наиболее вероятно, считают ученые, что они являются межзвездными объектами, путешествовавшими от далекой солнечной системы к нашей собственной и вошли таким образом, что застряли на причудливой орбите вокруг Солнца.