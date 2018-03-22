Ученые узнали, почему планеты Солнечной системы имеют разный состав

Большинство планетологов согласны с тем, что планеты в нашей Солнечной системе имеют сходное происхождение, как маленькие скалы, вращающиеся вокруг Солнца, содержащие протопланетный диск, который сталкивался и сливался, создавая все более крупные камни, которые в конечном итоге стали протопланетами. Но с этого момента неясно, почему состав планет стал настолько разный. В этой новой работе исследователи придумали новую теорию, чтобы объяснить, как это произошло.По мнению группы, протопланеты росли с одинаковой скоростью, но перестали расти в разное время. Те, что были меньше, прекратили рост раньше, чем большие планеты. В течение этого времени, по мнению ученых, материал постоянно добавлялся на протопланетный диск. Композиция раннего протопланетного материала отличается от материала, появившегося позже, что объясняет, почему скалистые планеты имеют такие различия в составе.Исследователи разработали свою теорию после изучения кальций-изотопного состава нескольких метеоритов, названных сердитами и урелитами, а также Марса и Земли, и астероида Веста. Изотопы кальция, как они отмечают, участвуют в образовании породы, и из-за этого предлагают подсказки об их происхождении. Исследователи обнаружили, что изотопные отношения в образцах коррелируют с массами их родительских планет и астероидов. И это свидетельствует о различных составах планет, поскольку меньшие перестали аккрецировать материал, в то время как более крупные продолжали добавлять материал, который отличался от того, что было раньше, объясняют ученые.