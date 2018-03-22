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Учёные рассказали, как, находясь в самолёте, не заразиться гриппом

Для того, чтобы определить, кто и как чаще всего в самолёте заражается гриппом, американские учёные провели исследование, базирующееся на десяти перелётах. В результате была создана компьютерная модель передвижения пассажиров по салону.

Учёные рассказали, как, находясь в самолёте, не заразиться гриппом


Учёные изучали воздух в самолёте и количество микробов на воздушном судне для того, чтобы поделиться с пассажирами тем, как не заболеть гриппом, передвигаясь в воздухе. Учитывалось время перелёта, которое равнялось от трёх до пяти часов. По итогам анализа данных стало понятно, что чаще всего заболевают вирусными инфекциями те пассажиры, которые сидят непосредственно возле больного или находятся с ними в одном ряду. В процентном отношении риски составляли около 80 процентов. Ввиду этого учёные рекомендуют отворачиваться во время чиханья больного человека, а также использовать дезинфицирующие средства.

Чтоб не заболеть гриппом, лучше не касаться руками лицо и глаз, чтоб не занести инфекцию. Общественные места являются самыми распространёнными местами, где человек заражается теми или иными болезнями, поэтому лучше прибегать к простейшим, но эффективным методам защиты.
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Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 14:30
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