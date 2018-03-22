Неврологи: Мозг взрослого человека слабо развивается

Для того, чтобы мозг человека в достаточной мере развивался, необходимы новые нейронные соединения. В детстве эти связи появляются гораздо быстрее, при этом их количество значительно растёт. Однако как показало последнее исследование, этот процесс может остановиться. Нейрогенез постепенно прекращает свою работу с возрастом. Во время изучения неврологи пытались найти новые нейроны в мозгу человека, но результат оказался нулевым. По мнению специалистов, молодой возраст - это уникальное время, когда мозг способен образовывать новые связи, в результате чего у человека улучшаются когнитивные особенности.Ввиду этого неврологи рекомендуют родителям уделять достаточное внимание своим детям, обучая их, улучшая их навыки, поскольку во взрослом возрасте мозг будет неспособен производить новые соединения. Процесс обучения наиболее эффективен в детстве.