АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.57 USD 57.50
Курс валют на 22.03.2018

Учёные: Бактерии могут вызвать рак поджелудочной железы

Учёные из Нью-Йорка провели исследование, в результате чего пришли к выводу, что микробиом кишечника может влиять на прогресс опухоли поджелудочной железы. Бактерии могут либо замедлить процесс образования и распространения опухоли либо ускорить его.

Учёные: Бактерии могут вызвать рак поджелудочной железы


Поджелудочная железа удалена от кишечника, а потому медики считают её практически стерильной. Ранее не проводилось исследований относительно влияния "плохих" бактерий на рак поджелудочной железы. Исследовались фекальные образцы 32 лиц, у которых была обнаружена аденокарцинома протоков, а также имелась контрольная группа. Выяснилось, что здоровые люди имели более разнообразную бактериальную систему. По словам учёных, дисбиоз в кишечнике можно использовать для того, чтобы с помощью биомаркеров видеть, кто находится в группе риска.

Во время исследования учёные на подопытных мышах попробовали устранить самые опасные бактерии, ими являются Proteobacteria, Bacteroidetes и Firmicutes. Результаты показали положительную динамику, развитие опухоли замедлялось в два раза. Изучение микробиома кишечника пациентов способно улучшить терапию.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 12:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Бородина назвала «придурком» Александра
Компания BMW в 2017 году увеличила чистую прибыль
«Роснефть» и ENI не нашли углеводородов на Черном
Человечество погибнет через 730 лет, считает
Учёные: Фруктовые соки опасны для здоровья
Учёные: Бактерии могут вызвать рак поджелудочной
Audi отзывает в РФ шесть моделей
Вторая попытка Антона Шоки блеснуть на «Доме-2»
В РФ упали продажи автомобилей бизнес-класса
Зрители гадают, будут ли Давид Анташвили и
Учёные определили наиболее привлекательный цвет
Skoda до 2020 года выпустит 19 новых моделей
Эксперты рассказали о нежелательном продукте для
Учёные: Кофе эффективно при похудении
Тюнинг-ателье Hennessey представило 608-сильный
Mercedes-Benz представил обновлённые версии купе
Ольга Рапунцель шокировала поклонников странным
Глава "Финэкспертизы" Агван Микаелян: Определен
В России выходит фильм «Тихоокеанский рубеж 2»
С 1 апреля в России увеличатся ставки
Опубликован тизер проекта «Летящие сквозь ночь»
Компания Zotye рассекретила дизайн нового T600
Руководство BMW намерено выпустить дорогостоящий
Mercedes-Benz рассекретил до премьеры обновлённые
На Weibo представили рендеры Samsung Galaxy Note 9
Volkswagen объявил о старте продаж обновлённого
Седан Cadillac CT6 V-Sport оснастили новым
AliExpress предлагает защищенный Ulefone Armor 2S
Раскрыт сюжет второго сезона «Мир Дикого Запада»
Sharp официально представила смартфон Aquos S3
Просмотреть все новости