Учёные: Бактерии могут вызвать рак поджелудочной железы

Поджелудочная железа удалена от кишечника, а потому медики считают её практически стерильной. Ранее не проводилось исследований относительно влияния "плохих" бактерий на рак поджелудочной железы. Исследовались фекальные образцы 32 лиц, у которых была обнаружена аденокарцинома протоков, а также имелась контрольная группа. Выяснилось, что здоровые люди имели более разнообразную бактериальную систему. По словам учёных, дисбиоз в кишечнике можно использовать для того, чтобы с помощью биомаркеров видеть, кто находится в группе риска.Во время исследования учёные на подопытных мышах попробовали устранить самые опасные бактерии, ими являются Proteobacteria, Bacteroidetes и Firmicutes. Результаты показали положительную динамику, развитие опухоли замедлялось в два раза. Изучение микробиома кишечника пациентов способно улучшить терапию.