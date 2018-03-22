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Эксперты рассказали о нежелательном продукте для здоровья

Эксперты из Университета в Белфасте провели исследование, в результате которого они пришли к выводу, что бекон является наиболее опасным продуктом, способным вызывать рак. Всё дело в методе обработки данного ингредиента.

Эксперты рассказали о нежелательном продукте для здоровья


Бекон является наиболее опасным продуктом для здоровья человека, - так считают исследователи, которые проводили анализ данных относительно методов обработки мяса. Они заявили, что для улучшения качества пищи, чаще всего производители используют нитраты и нитрины. В результате чего образуются канцерогены, которые способны вызвать онкологические заболевания. Всё дело в N-нитрозосоединениях (NOCs). Однако немаловажную роль также играет и способ упаковки мяса, условия хранения. Если нарушены технологии, то риски образования вредоносных веществ в продукте повышаются. К нежелательным последствиям относится колоректальный рак.

Для того, чтобы снизить вероятность нежелательных последствий употребления данного продукта, бекона, эксперты рекомендуют прибегать к натуральным веществам, способным защитить качество мясо. Для этого можно использовать полифенолы зелёного чая.
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Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 12:00
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