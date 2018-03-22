Эксперты рассказали о нежелательном продукте для здоровья

Бекон является наиболее опасным продуктом для здоровья человека, - так считают исследователи, которые проводили анализ данных относительно методов обработки мяса. Они заявили, что для улучшения качества пищи, чаще всего производители используют нитраты и нитрины. В результате чего образуются канцерогены, которые способны вызвать онкологические заболевания. Всё дело в N-нитрозосоединениях (NOCs). Однако немаловажную роль также играет и способ упаковки мяса, условия хранения. Если нарушены технологии, то риски образования вредоносных веществ в продукте повышаются. К нежелательным последствиям относится колоректальный рак.Для того, чтобы снизить вероятность нежелательных последствий употребления данного продукта, бекона, эксперты рекомендуют прибегать к натуральным веществам, способным защитить качество мясо. Для этого можно использовать полифенолы зелёного чая.