Австралийские ученые создадут антибиотик на основе молока утконоса
Австралийские ученые создадут новый антибиотик, основой которого послужит молоко утконоса. По мнению специалистов, молоко этого животного способно подавлять рост, а также развитие вредных микроорганизмов.
Ученые уверены, что молоко утконоса, животного, которое является одним из символов Австралии, а также ехидны, обладает антибактериальными свойствами. Все дело в необычной системе выработки самого молока.
Утконос и ехидна не имеют сосков, через которые их детеныши могли бы стерильно и безопасно получать молоко от матери. Как известно, молоко выделяется на живот матери, а потомство уже слизывает его с поверхности живота родительницы.
Как раз по этой причине молоко этих млекопитающих отличается по составу от молока других животных. Именно у утконоса оно может препятствовать росту и развитию патогенных микроорганизмов.
Ученые уверены, что молоко утконоса, животного, которое является одним из символов Австралии, а также ехидны, обладает антибактериальными свойствами. Все дело в необычной системе выработки самого молока.
Утконос и ехидна не имеют сосков, через которые их детеныши могли бы стерильно и безопасно получать молоко от матери. Как известно, молоко выделяется на живот матери, а потомство уже слизывает его с поверхности живота родительницы.
Как раз по этой причине молоко этих млекопитающих отличается по составу от молока других животных. Именно у утконоса оно может препятствовать росту и развитию патогенных микроорганизмов.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 05:30