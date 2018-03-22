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Австралийские ученые создадут антибиотик на основе молока утконоса

Австралийские ученые создадут новый антибиотик, основой которого послужит молоко утконоса. По мнению специалистов, молоко этого животного способно подавлять рост, а также развитие вредных микроорганизмов.

Австралийские ученые создадут антибиотик на основе молока утконоса


Ученые уверены, что молоко утконоса, животного, которое является одним из символов Австралии, а также ехидны, обладает антибактериальными свойствами. Все дело в необычной системе выработки самого молока.

Утконос и ехидна не имеют сосков, через которые их детеныши могли бы стерильно и безопасно получать молоко от матери. Как известно, молоко выделяется на живот матери, а потомство уже слизывает его с поверхности живота родительницы.

Как раз по этой причине молоко этих млекопитающих отличается по составу от молока других животных. Именно у утконоса оно может препятствовать росту и развитию патогенных микроорганизмов.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 05:30
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