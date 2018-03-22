Австралийские ученые создадут антибиотик на основе молока утконоса

Ученые уверены, что молоко утконоса, животного, которое является одним из символов Австралии, а также ехидны, обладает антибактериальными свойствами. Все дело в необычной системе выработки самого молока.Утконос и ехидна не имеют сосков, через которые их детеныши могли бы стерильно и безопасно получать молоко от матери. Как известно, молоко выделяется на живот матери, а потомство уже слизывает его с поверхности живота родительницы.Как раз по этой причине молоко этих млекопитающих отличается по составу от молока других животных. Именно у утконоса оно может препятствовать росту и развитию патогенных микроорганизмов.