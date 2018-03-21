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Загрязнение среды делает половые органы белых медведей хрупкими

Биологи изучали кости полового органа белых медведей живущих на территории Гренландии и Канады. В результате исследований стало известно, что из-за загрязнения окружающей среды понижается минерализация костей, вследствие этого у медведей обнаружили ломкость полового органа.

Проблема состоит в том, что из-за ломкости бакулюмы животные не могут успешно совокупляться, а, следовательно, и размножаться. Белые медведи – это животные, которые сильнее остальных поддаются влиянию изменения климата. Жизнь белых медведей тесно связана со льдом на поверхности океана, которого становится все меньше. По прогнозам биологов из-за таких изменений белые медведи исчезнут из природы в течение 80 лет.

Загрязнение среды делает половые органы белых медведей хрупкими


Ученые рассказали, что в ходе исследовательской работы было проанализировано кости 350 белых медведей, возрастом от 3 до 9 лет. Почти у всех особей были найдены проблемы в костях, особенно у тех, которые проживали на самых загрязненных участках.
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Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 23:10
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