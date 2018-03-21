Суперинфекцию излечили вирусами из пруда

В эксперименте согласился участвовать мужчина 76 лет из США, который был болен аневризмой аорты. Дело в том, что во время операции ему установили специальный протез, но со временем на нем начала образовываться пленка из опасных бактерий. Медики пытались помочь мужчине, приписывая мощные антибиотики, но никакие лекарства не помогли уничтожить микробы, а только замедляли их размножение.После того, как у мужчины начались проблемы с иммунной системой, ученые решили испытать новый метод лечения с применением бактериофага OMKO1, который нашли в воде, взятой из пруда недалеко от университета. Полезные свойства бактериофагов заключались в том, что они зацеплялись за мембрану микробов и избавляли клетки от антибиотиков до того, как они успевали нанести вред иммунной системе. Оказалось, что бактериофаг избавил человека не только от вреда антибиотиков, но и смог побороть суперинфекцию спустя месяц.