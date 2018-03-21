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Леонид Агутин рассказал о давней алкогольной зависимости

Леонид Агутин признался, что в молодости сильно злоупотреблял алкоголем. По словам артиста, таким образом он снимал стресс после утомительных многочасовых переездов, съемок и концертных туров.

Леонид Агутин рассказал о давней алкогольной зависимости


Как рассказал Леонид Агутин, по молодости, дабы расслабиться после тяжелых съемок и концертов, он начал употреблять алкогольные напитки. Больше всего певец налегал на коньяк. Как признался артист, хотя из-за него не было сорвано ни одного концерта, однако после того, как он вдруг осознал, что на балконе накопилось несколько мешков, наполненных пустыми бутылками, певец осознал, что идет дорогой в никуда. Он сумел взять себя в руки и выбраться из алкогольного дурмана.

Больше всего, по словам Агутина, досталось его жене певице Анжелике Варум, которая стойко сносила все тяготы жизни с алкоголиком.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 21:20
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