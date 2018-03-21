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Химики создали огнеупорные обои

Ученые из Китая провели исследования и смогли создать специальные обои, которые не только относятся к огнеупорным, но и могут предупреждать о предстоящем пожаре.

Такими свойствами обои обладают из-за нитей гидроксиапатита. А вот предупреждают они о пожаре с помощью датчиков, созданных на основе оксида графена. Когда температура достигнет 130 градусов, датчики в обоях срабатывают в течение нескольких минут.

Химики создали огнеупорные обои


Автор исследования Чжи-Чао Сюна из института керамики в Шанхае решили сделать обои еще лучше и практичнее чем раньше. Поэтому специалисты работали над созданием негорючей бумаги, из которой будут состоять обои. В бумаге с новыми доработками находятся разнообразные структуры наночастей, которые выглядят как микрометровые волокна, намотанные на стеклянные провода. Именно это делает обои прочными и устойчивыми к огню.

Ученые рассказали, когда температура достигает 130 градусов, то датчики в обоях срабатывают за 2 секунды, а затем подают громкий сигнал, предупреждающий об опасности. На данном этапе ученые тестируют свое изобретение.
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Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 21:10
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