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Частный космодром Pacific Space Complex Complex Alaska готовится к первому пуску

В компании Alaska Aerospace Corp. заявили о том, что с частного космодрома Pacific Space Complex Complex Alaska на острове Кадьяк будет произведено первый за несколько лет пуск ракеты-носителя. Отмечается, что согласно условиям заказчика информация о запуске и полезной нагрузке должна быть засекречена.

Частный космодром Pacific Space Complex Complex Alaska готовится к первому пуску


Стоит указать на тот факт, что данный космодром является одним из самых доступных по цене запуска. Дешевый полет стал возможным благодаря тому, что большая часть его ракет достигает только суборбиты и потому экономится большое количество денег. На пуск было потрачено около 100 тысяч долларов.

Несмотря на дешевизну пусков, космодром Pacific Space Complex Complex Alaska является не таким популярным, поскольку с 2001 по 2014 год с его территории было проведено только 5 миссий. Последний раз там испытывали гиперзвуковое устройство Advanced Hypersonic Weapon для Вооруженных сил США.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:10
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