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Анна Хилькевич из-за новой причёски получила прозвище «Кудряшка Сью»

Популярная актриса Анна Хилькевич в Сети получила прозвище «Кудряшка Сью» из-за своей новой причёски. Знаменитость опубликовала снимок с накрученными волосами в Instagram, в подписи рассказав о том, как добиться такого же эффекта.

Анна Хилькевич из-за новой причёски получила прозвище «Кудряшка Сью»

Анна Хилькевич регулярно публикует в своём Instagra-профиле новые посты, особенно, если дело касается работы. Так, например, сегодня актриса обнародовала фотографию, после которой её стали называть второй «Кудряшкой Сью», ведь именно эта ассоциация приходит в голову пользователям, когда они видят новую причёску актрисы.

Анна Хилькевич также рассказала, что вот такие локоны, как у неё, можно сделать с помощью тройной плойки, а если таковой под рукой не оказалось, то можно смело браться за выпрямитель с гладкими краями и приступать к созданию причёски своей мечты. Напоследок актриса предупредила, что слишком часто увлекаться такими преображениями не стоит, так как можно очень быстро остаться без волос.
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dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 17:04
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