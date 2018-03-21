Анна Хилькевич из-за новой причёски получила прозвище «Кудряшка Сью»

Анна Хилькевич регулярно публикует в своём Instagra-профиле новые посты, особенно, если дело касается работы. Так, например, сегодня актриса обнародовала фотографию, после которой её стали называть второй «Кудряшкой Сью», ведь именно эта ассоциация приходит в голову пользователям, когда они видят новую причёску актрисы.Анна Хилькевич также рассказала, что вот такие локоны, как у неё, можно сделать с помощью тройной плойки, а если таковой под рукой не оказалось, то можно смело браться за выпрямитель с гладкими краями и приступать к созданию причёски своей мечты. Напоследок актриса предупредила, что слишком часто увлекаться такими преображениями не стоит, так как можно очень быстро остаться без волос.