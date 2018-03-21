В Сети появились данные о стоимости и характеристиках OnePlus 6

Согласно представленной, пока неподтвержденной информации, 6,2-дюймовый дисплей OnePlus 6 будет занимать практически всю переднюю панель, при этом его соотношение сторон будет составлять 19:9. Также отмечается, что фронтальная камера и различные датчики поместили на вырез, расположенный на дисплее. Основная камера предложит два датчика с разрешением 12 и 20 Мп.В аппаратной основе оказался процессор Qualcomm Snapdragon 845, объем оперативной памяти составляет 8 гигабайта, на встроенном накопителе будет от 64 до 256 Гб. Аккумулятор устройства поддерживает технологию быстрой зарядки Dash Charge, а в качестве операционной системы представлена платформа Android 8.1 Oreo.Стоимость новинки должна быть на уровне 749 долларов.