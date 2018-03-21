В Ростове-на-Дону упавшее дерево убило молодую горожанку
В центре Ростова-на-Дону с дерева упала огромная ветка. Она нанесла смертельные травмы 21-летней девушке.
Сегодня в первой половине дня на улице Пушкинской трагически погибла молодая ростовчанка. На нее обрушилась часть дерева и нанесла травмы, не совместимые с жизнью. Девушка скончалась на месте происшествия.
По факту гибели девушки следственная группа проводит проверку, выясняя все обстоятельства ЧП.
На сегодняшний день по Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение в связи с ураганным ветром, гололедом и сильными осадками.
Сегодня в первой половине дня на улице Пушкинской трагически погибла молодая ростовчанка. На нее обрушилась часть дерева и нанесла травмы, не совместимые с жизнью. Девушка скончалась на месте происшествия.
По факту гибели девушки следственная группа проводит проверку, выясняя все обстоятельства ЧП.
На сегодняшний день по Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение в связи с ураганным ветром, гололедом и сильными осадками.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:40