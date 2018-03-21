В Ростове-на-Дону упавшее дерево убило молодую горожанку

Сегодня в первой половине дня на улице Пушкинской трагически погибла молодая ростовчанка. На нее обрушилась часть дерева и нанесла травмы, не совместимые с жизнью. Девушка скончалась на месте происшествия.По факту гибели девушки следственная группа проводит проверку, выясняя все обстоятельства ЧП.На сегодняшний день по Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение в связи с ураганным ветром, гололедом и сильными осадками.