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В Ростове-на-Дону упавшее дерево убило молодую горожанку

В центре Ростова-на-Дону с дерева упала огромная ветка. Она нанесла смертельные травмы 21-летней девушке.

В Ростове-на-Дону упавшее дерево убило молодую горожанку


Сегодня в первой половине дня на улице Пушкинской трагически погибла молодая ростовчанка. На нее обрушилась часть дерева и нанесла травмы, не совместимые с жизнью. Девушка скончалась на месте происшествия.

По факту гибели девушки следственная группа проводит проверку, выясняя все обстоятельства ЧП.

На сегодняшний день по Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение в связи с ураганным ветром, гололедом и сильными осадками.
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:40
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