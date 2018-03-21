Фанаты Ольги Бузовой угрожают расправой маленькому сыну рэпера Мота

В ответ своему обидчику Ольга припомнила его супругу Марию Мельникову, заявив, что та работала в эскорте. Однако поклонники звезды «Дома-2» перешли все границы в защите своей любимицы от «негодяя» артиста.Фанаты теледивы просто «взорвались» после наглой выходки рэпера Мота и его супруги Марии. В Инстаграме поклонники пригрозили расправой не только звездной парочке, но и их двухмесячному малышу.Интернет-пользователи пришли в шок от такой агрессивности почитателей Ольги Бузовой. Они посчитали, что те явно перебарщивают.