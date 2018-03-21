Юлия Высоцкая обнародовала соблазнительный фотоснимок в рубашке на обнаженное тело

На днях известная российская теледива Юлия Высоцкая обнародовала в своем микроблоге в Instagram соблазнительную фотографию в одной лишь рубашке на нагое тело. На фотоснимке можно увидеть, как актриса позирует в короткой рубашке темных тонов, спадающей с плеч женщины. Ее образ дополнили сапоги на низком каблуке.Публикация сразу вызвала дикий восторг у фанатов Высоцкой. Поклонники не перестают восхищаться шикарным внешним видом Юлии, делая акцент на стройности и подтянутости ее фигуры.В частности, благодарные фанаты сравнили Юлию Высоцкую с весной, Нимфой, подчеркивая комплиментами совершенную красоту актрисы.