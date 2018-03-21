АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 71.23 USD 57.70
Курс валют на 21.03.2018

Юлия Высоцкая обнародовала соблазнительный фотоснимок в рубашке на обнаженное тело

Известная актриса и телеведущая Юлия Высоцкая побаловала фанатов соблазнительным фотоснимком в рубашке на обнаженное тело. Соответствующий снимок она разместила в социальной сети Instagram.

Юлия Высоцкая обнародовала соблазнительный фотоснимок в рубашке на обнаженное тело


На днях известная российская теледива Юлия Высоцкая обнародовала в своем микроблоге в Instagram соблазнительную фотографию в одной лишь рубашке на нагое тело. На фотоснимке можно увидеть, как актриса позирует в короткой рубашке темных тонов, спадающей с плеч женщины. Ее образ дополнили сапоги на низком каблуке.

Публикация сразу вызвала дикий восторг у фанатов Высоцкой. Поклонники не перестают восхищаться шикарным внешним видом Юлии, делая акцент на стройности и подтянутости ее фигуры.

В частности, благодарные фанаты сравнили Юлию Высоцкую с весной, Нимфой, подчеркивая комплиментами совершенную красоту актрисы.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 15:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фанаты Ольги Бузовой угрожают расправой
Светлана Ходченкова похвасталась в Сети
Подписчики считают, Ксения Бородина отдалилась от
Аллу Пугачеву возмутила критика фанатов и она
Анна Седокова заинтриговала фанатов в Instagram
Росстат: Доля высокорисковых заемщиков выросла в
Павел Воля показал своё "приличное" фото, которое
Юлия Высоцкая обнародовала соблазнительный
Пользователи Сети заподозрили Тодоренко в
Ректор ВШЭ раскритиковал новые образовательные
Японский орнамент подсказал ученым идею создания
Вдова Евгения Евстигнеева получила травму головы
Актриса Анна Цуканова-Котт во второй раз станет
«Русская Барби» - Валерия Лукьянова, сразила
Ford рассекретил обновленный седан Mondeo
Дмитрий Тарасов отметил день рождения в любимом
Поклонники назвали Ольгу Бузову толстой и
Полуобнажённая Багдасарян заговорила с
Появились подробности сооружения станции Lunar
Российский дизайнер превратил Range Rover SV в
Виктория Романец попала на обложку журнала
Волосы Алены Савкиной теперь стали длиннее, чем у
Звезда «Папиных дочек» Арзамасова отмечает день
Сооснователь WhatsApp предлагает удалить Facebook
В AnTuTu появились результаты Meizu E3
Евгений Плющенко открыл первый ледовый каток на
Оксана Ряска рассказала, что причиной расставания
В Интернете появились рендеры Huawei Enjoy 8E
Александр Гобозов и Ольга Жарикова решили
Голая Алёна Водонаева пожаловалась на
Просмотреть все новости