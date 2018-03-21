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Вдова Евгения Евстигнеева получила травму головы накануне пресс-конференции по итогам дела о наследстве

Актриса Ирина Цывина, вдова известного актера Евгения Евстигнеева, получила травму головы накануне пресс-конференции по итогам дела о наследстве. В связи с полученной травмой, женщина не смогла появиться на мероприятии.

Вдова Евгения Евстигнеева получила травму головы накануне пресс-конференции по итогам дела о наследстве


По неподтвержденным данным, Ирина Цывина страдала от депрессии, она потеряла сознание, ударившись головой о бордюр.

Стоит напомнить, что Ирина Цывина в суде решала имущественный конфликт. Права на многомилионное состояние предъявил наследник ее последнего супруга. Мужчина претендовал на долю наследства, в числе которого недвижимость, которая, со слов вдовы Евстигнеева, была приобретена еще при жизни актера.

По истечении шести месяцев судебных тяжб суд вынес решение, о котором Ирина Цывина должна была сообщить на пресс-конференции, однако не явилась туда из-за полученной травмы головы.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:20
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