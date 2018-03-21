Вдова Евгения Евстигнеева получила травму головы накануне пресс-конференции по итогам дела о наследстве

По неподтвержденным данным, Ирина Цывина страдала от депрессии, она потеряла сознание, ударившись головой о бордюр.Стоит напомнить, что Ирина Цывина в суде решала имущественный конфликт. Права на многомилионное состояние предъявил наследник ее последнего супруга. Мужчина претендовал на долю наследства, в числе которого недвижимость, которая, со слов вдовы Евстигнеева, была приобретена еще при жизни актера.По истечении шести месяцев судебных тяжб суд вынес решение, о котором Ирина Цывина должна была сообщить на пресс-конференции, однако не явилась туда из-за полученной травмы головы.