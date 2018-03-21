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Виктория Романец попала на обложку журнала

Виктория Романец попала на обложку донецкого журнала "Vteme magazine", где блогершу пригласили сняться и дать интервью во время поездки в Украину.

Некоторое время назад экс-участница "Дома-2", которая родом из Донецка, ездила с мужем Антоном Гусевым на родину по делам. Виктории надо было открыть визу в США, а, поскольку она гражданка Украины, нужное посольство находится в Киеве.

Виктория Романец попала на обложку журнала

Гусев тем временем решил открыть филиал своего предприятия в Украине и созвал всех желающих партнёров на бизнес-встречу. В это же время Романец впервые анонсировала выход журнала, где появится статья про неё и, разумеется, стильная обложка.

В фотосессии Виктория предстала в экстравагантном образе: надела чёрную кепи, удлинённый пиджак и показала стройные ноги в ботфортах. Для журнала между тем это был самый первый выпуск, и теледива своей известностью обеспечила ему хороший старт.

Виктория Романец попала на обложку журнала

Печать началась в первых числах марта, а на днях несколько образцов отправили Романец в Москву, чем она и похвасталась подписчикам. Отметим, что до этого бывшим героям "Дома-2" в основном предлагали различные рекламные съёмки и партнёрские проекты.

Ранее Виктория Романец продолжала рекламировать гадалок и ведьм.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:08
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