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«Русская Барби» - Валерия Лукьянова, сразила наповал снимком с пляжа

Валерия Лукьянова, более популярная как «русская Барби», в рамках Instagram рассказала, за какое время отрастила свои волосы. К данному посту девушка прикрепила сексуальные фото с пляжа.

«Русская Барби» - Валерия Лукьянова, сразила наповал снимком с пляжа

В своем микроблоге Instagram Лукьянова ответила на часто задаваемый вопрос от фанатов - за какое время девушка смогла отрастить такой длины волосы. Валерия написала, чтобы точно посчитать, специально нашла старые снимки, и оказалось, что всего за одиннадцать месяцев её волосы достигли такой длины. Даже сама «русская Барби» удивилась такой цифре, потому что думала, что прошло более года. В завершении поста знаменитость написала, что её методика работает, в доказательство чего обнародовала новые публикации и снимки одиннадцатимесячной давности, где девушка в сексуальном бикини позирует на пляже.

«Русская Барби» - Валерия Лукьянова, сразила наповал снимком с пляжа

Фото в течение двенадцати часов сумело собрать более 11 тысяч лайков и свыше 200 комментариев. Фанаты в восхищении от красоты Валерии, и её сексуальности.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:00
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