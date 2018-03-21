«Русская Барби» - Валерия Лукьянова, сразила наповал снимком с пляжа

В своем микроблоге Instagram Лукьянова ответила на часто задаваемый вопрос от фанатов - за какое время девушка смогла отрастить такой длины волосы. Валерия написала, чтобы точно посчитать, специально нашла старые снимки, и оказалось, что всего за одиннадцать месяцев её волосы достигли такой длины. Даже сама «русская Барби» удивилась такой цифре, потому что думала, что прошло более года. В завершении поста знаменитость написала, что её методика работает, в доказательство чего обнародовала новые публикации и снимки одиннадцатимесячной давности, где девушка в сексуальном бикини позирует на пляже.Фото в течение двенадцати часов сумело собрать более 11 тысяч лайков и свыше 200 комментариев. Фанаты в восхищении от красоты Валерии, и её сексуальности.