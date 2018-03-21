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Александр Гобозов и Ольга Жарикова решили участвовать в свадебном конкурсе

Участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Саша Гобозов рассказал, что к Ольге Жариковой у него искренние чувства, а это значит, что он готов вместе с ней принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион».

Александр Гобозов и Ольга Жарикова решили участвовать в свадебном конкурсе

По его словам, если они выиграют, то смогут за год определиться, готовы ли жениться. Саша также отметил, что не хочет торопить события с Олей. Для него интимная часть отношений, сразу становится неким обязательством.

«Если у меня с девушкой произошло волшебство, то значит это уже прям конкретная ответственность. Если мы с девушкой просто дружим – то я не готов», - признался мужчина.

Он также добавил, что в какой-то момент стал уважать себя, и теперь не собирается ни с кем просто так «волшебничать».

Теперь же молодые люди решили принять участие в свадебном конкурсе. К чему это приведет незнают даже сами ребята, а потому, будут ясно со временем. Для начала они просто хотят поучаствовать и создать конкуренцию другим участникам.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:38
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