Александр Гобозов и Ольга Жарикова решили участвовать в свадебном конкурсе

«Если у меня с девушкой произошло волшебство, то значит это уже прям конкретная ответственность. Если мы с девушкой просто дружим – то я не готов», - признался мужчина.

По его словам, если они выиграют, то смогут за год определиться, готовы ли жениться. Саша также отметил, что не хочет торопить события с Олей. Для него интимная часть отношений, сразу становится неким обязательством.Он также добавил, что в какой-то момент стал уважать себя, и теперь не собирается ни с кем просто так «волшебничать».Теперь же молодые люди решили принять участие в свадебном конкурсе. К чему это приведет незнают даже сами ребята, а потому, будут ясно со временем. Для начала они просто хотят поучаствовать и создать конкуренцию другим участникам.