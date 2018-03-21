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Звезда сериала «Ольга» Сергей Романович перенес операцию по пересадке волосяных луковиц, которая длилась 12 часов

Сергей Романович решился на данное хирургическое вмешательство, поскольку с детства мечтал о густой бороде.

Звезда сериала «Ольга» Сергей Романович перенес операцию по пересадке волосяных луковиц, которая длилась 12 часов


Киноактер Сергей Романович, который стал известен многим после участия в телесериале «Ольга» и «Чернобыль: Зона отчуждения» на днях перенес операцию, которая длилась 12 часов, а в доказательство этому выложил видеоролик на YouTube-канале.

Это видео мгновенно облетело весь интернет и насобирало больше 1,8 миллиона просмотров. После хирургического вмешательства в течение трех дней актеру нельзя было притрагиваться к лицу, в связи с этим он спал с завязанными руками и одежду, в которой находился в больнице, не снимал.

Звезда сериала «Ольга» Сергей Романович перенес операцию по пересадке волосяных луковиц, которая длилась 12 часов


Сергей рассказал, что трудно было перенести уколы, но эту болезненную процедуру без проблем можно потерпеть. Также он поведал, что через две недели должны исчезнуть покраснения на его коже, а щетина будет расти примерно на второй или третий месяц. А где-то, через шесть месяцев у Романовича должна появиться самая настоящая борода.

Наконец-то сбудется детская мечта Сергея и у него появится густая растительность на лице. Родственникам артиста не понравилась данная идея, но, в конце концов, они его поддержали. Поклонники в свою очередь разделились на два противоположных лагеря, и каждый высказывал свое мнение на этот счет.



dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:18
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