Звезда сериала «Ольга» Сергей Романович перенес операцию по пересадке волосяных луковиц, которая длилась 12 часов

Киноактер Сергей Романович, который стал известен многим после участия в телесериале «Ольга» и «Чернобыль: Зона отчуждения» на днях перенес операцию, которая длилась 12 часов, а в доказательство этому выложил видеоролик на YouTube-канале.Это видео мгновенно облетело весь интернет и насобирало больше 1,8 миллиона просмотров. После хирургического вмешательства в течение трех дней актеру нельзя было притрагиваться к лицу, в связи с этим он спал с завязанными руками и одежду, в которой находился в больнице, не снимал.Сергей рассказал, что трудно было перенести уколы, но эту болезненную процедуру без проблем можно потерпеть. Также он поведал, что через две недели должны исчезнуть покраснения на его коже, а щетина будет расти примерно на второй или третий месяц. А где-то, через шесть месяцев у Романовича должна появиться самая настоящая борода.Наконец-то сбудется детская мечта Сергея и у него появится густая растительность на лице. Родственникам артиста не понравилась данная идея, но, в конце концов, они его поддержали. Поклонники в свою очередь разделились на два противоположных лагеря, и каждый высказывал свое мнение на этот счет.