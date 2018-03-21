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Свидетели сняли, как возлюбленная Прохора Шаляпина ему изменяет с фитнес тренером

Невеста Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева в одном из спортивных клубов столицы изменяет ему с голубоглазым блондином.

Свидетели сняли, как возлюбленная Прохора Шаляпина ему изменяет с фитнес тренером


В Интернете появились фотоснимки возлюбленной выпускника «Фабрики звезд» Татьяны Гудзевой, на которых отчетливо видно, как она без доли стеснения и угрызений совести нагло изменяет человеку, который в начале этого года предложил выйти за него замуж.

Это произошло в одном из спортивных клубов Москвы, где Татьяна и ее тренер Сергей Бойцов усердно занимались физическими нагрузками, и при этом оказывали друг другу знаки внимания. Очевидцы поведали, что голубоглазый блондин всю тренировку демонстрировал свою страсть к Тане, а она с удовольствием отвечала ему взаимностью.

Свидетели сняли, как возлюбленная Прохора Шаляпина ему изменяет с фитнес тренером


А в один момент, во время занятий на тренажере симпатяга Сергей позволил себе поцеловать девушку, которая, судя по всему, была не против этого. В конце занятий Гудзева с тренером распрощались и все заметили их жаркие объятия, которые они ни от кого не скрывали.

Ранее наш сайт уже сообщал о том, что девушку Прохора Шаляпина застали в объятиях другого мужчины.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 11:29
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