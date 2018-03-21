Ксения Бородина с семьей улетела в Краснодар

Курбан Омаров в своем Instagram отметил, что в Краснодаре их приняли как родных и считает, что там, где друзья там и дом. Курбан считает, что сила в детях, которые заряжены на позитив и познают силу дружбы и уважения к старшим.Ксения Бородина тоже опубликовала фото, где запечатлены ее дети Маруся и Омар рядом с 6-летней именинницей.Пользователи написали в комментариях Курбану, что его сын Омар стал настоящим красавцем и вообще дети выглядят повзрослевшими и очень воспитанными., - пишут фолловеры.Не обошлось и без хейтеров, которые в очередной раз поинтересовались, работает ли Омаров и почему он всегда сопровождает в поездках жену.