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Ксения Бородина с семьей улетела в Краснодар

Популярная ведущая «Дом-2» Ксения Бородина вместе с детьми и мужем Курбаном Омаровым улетела в Краснодар на празднование дня рождения девочки Миланы.

Курбан Омаров в своем Instagram отметил, что в Краснодаре их приняли как родных и считает, что там, где друзья там и дом. Курбан считает, что сила в детях, которые заряжены на позитив и познают силу дружбы и уважения к старшим.

Ксения Бородина с семьей улетела в Краснодар

Ксения Бородина тоже опубликовала фото, где запечатлены ее дети Маруся и Омар рядом с 6-летней именинницей.

Ксения Бородина с семьей улетела в Краснодар

Пользователи написали в комментариях Курбану, что его сын Омар стал настоящим красавцем и вообще дети выглядят повзрослевшими и очень воспитанными.

«У Омара и Мару на лицах написано, что они воспитанные дети, никогда не кривляются на фото, хоть и дети, и даже взрослость какая-то читается в выражениях лиц. А воспитанные дети бывают только у воспитанных родителей», - пишут фолловеры.

Не обошлось и без хейтеров, которые в очередной раз поинтересовались, работает ли Омаров и почему он всегда сопровождает в поездках жену.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:13
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