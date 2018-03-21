Ксения Бородина с семьей улетела в Краснодар
Популярная ведущая «Дом-2» Ксения Бородина вместе с детьми и мужем Курбаном Омаровым улетела в Краснодар на празднование дня рождения девочки Миланы.
Курбан Омаров в своем Instagram отметил, что в Краснодаре их приняли как родных и считает, что там, где друзья там и дом. Курбан считает, что сила в детях, которые заряжены на позитив и познают силу дружбы и уважения к старшим.
Ксения Бородина тоже опубликовала фото, где запечатлены ее дети Маруся и Омар рядом с 6-летней именинницей.
Пользователи написали в комментариях Курбану, что его сын Омар стал настоящим красавцем и вообще дети выглядят повзрослевшими и очень воспитанными.
«У Омара и Мару на лицах написано, что они воспитанные дети, никогда не кривляются на фото, хоть и дети, и даже взрослость какая-то читается в выражениях лиц. А воспитанные дети бывают только у воспитанных родителей», - пишут фолловеры.
Не обошлось и без хейтеров, которые в очередной раз поинтересовались, работает ли Омаров и почему он всегда сопровождает в поездках жену.
Курбан Омаров в своем Instagram отметил, что в Краснодаре их приняли как родных и считает, что там, где друзья там и дом. Курбан считает, что сила в детях, которые заряжены на позитив и познают силу дружбы и уважения к старшим.
Ксения Бородина тоже опубликовала фото, где запечатлены ее дети Маруся и Омар рядом с 6-летней именинницей.
Пользователи написали в комментариях Курбану, что его сын Омар стал настоящим красавцем и вообще дети выглядят повзрослевшими и очень воспитанными.
«У Омара и Мару на лицах написано, что они воспитанные дети, никогда не кривляются на фото, хоть и дети, и даже взрослость какая-то читается в выражениях лиц. А воспитанные дети бывают только у воспитанных родителей», - пишут фолловеры.
Не обошлось и без хейтеров, которые в очередной раз поинтересовались, работает ли Омаров и почему он всегда сопровождает в поездках жену.