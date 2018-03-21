Безруков озвучил аудиокнигу для детей с ограниченными возможностями зрения

Сергей Безруков накануне поделился с подписчиками новостью о том, что его кинокомпания и Благотворительный фонд Алишера Усманова вместе создали уникальный проект, в рамках которого была записана аудиокнига для незрячих и слабовидящих детей. Актёр лично озвучил книгу Виктора Драгунского «Денискины рассказы», вспомнив о том, как любил перечитывать её в детстве.Со слов Сергея Безрукова, перед тем, как приступать к записи, он с невероятным удовольствием и некоторой ностальгией ещё раз перечитал «Денискины рассказы». Артист уверен, что книга несёт в себе особый смысл, ведь позволяет увидеть спрятанную между строк «настоящую» философию жизни.В данный момент проект успешно завершён, после чего диски с записью «Денискиных рассказов», озвученных Сергеем Безруковым, будут переданы в специальные учреждения, интернаты и детские дома, в которых имеются дети с проблемами зрения.