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Известны смартфоны Huawei, которые получат Android 8.0 Oreo EMUI 8.0

В мае начнется выпуск обновления прошивки Android 8.0 Oreo EMUI 8.0 для смартфонов компании Huawei. Таким образом, представители бренда назвали устройства, которые должны их получить.

Известны смартфоны Huawei, которые получат Android 8.0 Oreo EMUI 8.0


Сначала стоит отметить, что такие сроки актуальны для китайского рынка, поэтому в остальных регионах новая версия программной платформы появится немного позже. В целом указано, что пакет данных получат смартфоны Huawei Mate 8 и Huawei P9/P9 Plus. Также известно, что для Huawei Nova Youth уже проводится бета-тестинг новой ОС. Здесь можно выделить устройства P10 Lite, Nova 2, Nova 2 Plus и Maimang 6, Huawei Nova 2i и Mate 10 Lite.

Что касается модельной линейки Honor, то отсюда обновление получат девять моделей. Более старшие модели Mate 10 уже работают на основе Android 8.0 Oreo, поэтому для них прошивка не требуется.

Новая система F2FS и технология ИИ позволят определят поведение пользователя смартфона и рационально распределять ресурсы аппаратного обеспечения.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:20
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