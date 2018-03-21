Саша Черно считает себя красавицей и ухоженной

Но сама Саша так не считает и уверена, что она красива и ухожена, а вес она называет небольшим недостатком.Всем, кому Черно не нравится, девушка сделала замечание, что у них плохой вкус. Также пышнотелая участница телестройки заявила, что от нее всегда вкусно пахнет.Некоторые фолловеры согласились, что лишние килограммы Сашу не портят, но в основном подписчики рекомендовали Черно избавиться от 20 кг избыточного веса. Девушке просто необходимо заняться спортом, чтобы подтянуть бедра и попу и тогда она будет «смотреться секси и приятной».Больше всего подписчиков удивила самооценка Саши Черно, причем кто-то воспринял это с восторгом, а кто-то скептически скривился.