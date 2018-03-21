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Саша Черно считает себя красавицей и ухоженной

Участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно известна своим склочным характером и нежеланием приводить в порядок свою фигуру и внешность.

Но сама Саша так не считает и уверена, что она красива и ухожена, а вес она называет небольшим недостатком.

Саша Черно считает себя красавицей и ухоженной

Всем, кому Черно не нравится, девушка сделала замечание, что у них плохой вкус. Также пышнотелая участница телестройки заявила, что от нее всегда вкусно пахнет.

Саша Черно считает себя красавицей и ухоженной

Некоторые фолловеры согласились, что лишние килограммы Сашу не портят, но в основном подписчики рекомендовали Черно избавиться от 20 кг избыточного веса. Девушке просто необходимо заняться спортом, чтобы подтянуть бедра и попу и тогда она будет «смотреться секси и приятной».

Больше всего подписчиков удивила самооценка Саши Черно, причем кто-то воспринял это с восторгом, а кто-то скептически скривился.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:05
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