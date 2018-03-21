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В NASA сообщили о производстве плутония-238 для межпланетных миссий

В рамках Лунной и планетарной научной конференции, директор Отдела по изучению планет NASA Джим Грин сообщил о том, что США начало производство плутония-238, который будет использоваться в межпланетных миссиях. Данной информацией поделился журналист SpaceNews Джефф Фоуст.

В NASA сообщили о производстве плутония-238 для межпланетных миссий


Так Джим Грин отмечает, что американским специалистам удалось произвести удачный синтез плутония-238. Таким образом, уже в рамках межпланетной миссии Discovery ученые из NASA могут использовать именно этот произведенный компонент. Что касается будущей миссии Mars 2020, то для нее достанут оставшиеся запасы ядерного топлива.

Стоит отметить, что производство этого компонента закрыли в конце 1980-х годов. В 1992 году между США и Россией был подписан договор, который предусматривал покупку плутония-238 для космических полетов. В 2009 году данное соглашение потеряло свою силу вследствие реформирования ядерной энергетики РФ.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:50
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