Переработанный хэтчбек Mercedes-AMG A45 от Posaidon стал более мощнее

Тюнеры из ателье Posaidon оснастили хэтчбек Mercedes-AMG A45 улучшенным двигателем, который получил новый нагнетатель, гоночные свечи зажигания, улучшенный интеркулер, а также модернизировали впускную и выпускную систему, последняя получила электроуправляемые клапаны. Кроме того специалисты перенастроили программу управления и оснастили автомобиль системой впрыска водометанола. Благодаря всем этим доработкам 2,0-литровый двигатель хэтчбека теперб вместо прежних 380 лошадиных сил выдаёт 588 при крутящем моменте 660 Нм.О динамических характеристиках модернизированного Mercedes-AMG A45 тюнеры не сообщают. Сколько будет стоить переработанная модель хэтчбека пока неизвестно.