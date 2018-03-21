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Переработанный хэтчбек Mercedes-AMG A45 от Posaidon стал более мощнее

Специалисты немецкого тюнинг-ателье Posaidon представили модернизированную версию хэтчбека Mercedes-AMG A45. Тюнеру переработали автомобилю силовой агрегат и роботизированную трансмиссию, в результате хэтчбек стал более мощным.

Переработанный хэтчбек Mercedes-AMG A45 от Posaidon стал более мощнее


Тюнеры из ателье Posaidon оснастили хэтчбек Mercedes-AMG A45 улучшенным двигателем, который получил новый нагнетатель, гоночные свечи зажигания, улучшенный интеркулер, а также модернизировали впускную и выпускную систему, последняя получила электроуправляемые клапаны. Кроме того специалисты перенастроили программу управления и оснастили автомобиль системой впрыска водометанола. Благодаря всем этим доработкам 2,0-литровый двигатель хэтчбека теперб вместо прежних 380 лошадиных сил выдаёт 588 при крутящем моменте 660 Нм.

О динамических характеристиках модернизированного Mercedes-AMG A45 тюнеры не сообщают. Сколько будет стоить переработанная модель хэтчбека пока неизвестно.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 11:20
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