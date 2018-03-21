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Илья Яббаров очередной раз оскорбил Ольгу Рапунцель, назвав «старым обшарпанным брендом»

Участник-«старожил» «Дома-2» Илья Яббаров строит отношения с сестрой беременной Ольги Рапунцель Аленой Савкиной и пообещал сделать из нее легенду.

При этом саму Рапу Яббаров оскорбительно назвал «старым обшарпанным брендом» телестройки.

Илья Яббаров очередной раз оскорбил Ольгу Рапунцель, назвав «старым обшарпанным брендом»

«Моя любимая девочка, звезда, принцесса Аленочка Рапунцель, какие у тебя длинные и красивые волосы. Ты самая у меня красивая девочка, я сильно тебя люблю. Как и обещал, сделать из тебя Легенду Дома 2, а не старый обшарпанный бренд», - пообещал Илья.

В ответ младшая сестра скандальной участницы поблагодарила Яббарова за все, что он для нее делает и отметила. Что мужчина ежедневно дает ей силы и уверенности. Девушка многократно призналась в любви к Яббарову.

Илья Яббаров очередной раз оскорбил Ольгу Рапунцель, назвав «старым обшарпанным брендом»

Помимо этого Алена поблагодарила любимого за поддержку во время процедуры наращивания волос, и теперь они у нее такие же длинные, как и у сестры Ольги.

Савкина не желает слушать гадости, которые говорят в адрес «ее мальчика» подписчики и все равно его любит.
Напомним, что в свое время Илья Яббаров пытался закрутить роман и с Ольгой Рапунцель.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:07
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