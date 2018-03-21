Илья Яббаров очередной раз оскорбил Ольгу Рапунцель, назвав «старым обшарпанным брендом»
Участник-«старожил» «Дома-2» Илья Яббаров строит отношения с сестрой беременной Ольги Рапунцель Аленой Савкиной и пообещал сделать из нее легенду.
При этом саму Рапу Яббаров оскорбительно назвал «старым обшарпанным брендом» телестройки.
«Моя любимая девочка, звезда, принцесса Аленочка Рапунцель, какие у тебя длинные и красивые волосы. Ты самая у меня красивая девочка, я сильно тебя люблю. Как и обещал, сделать из тебя Легенду Дома 2, а не старый обшарпанный бренд», - пообещал Илья.
В ответ младшая сестра скандальной участницы поблагодарила Яббарова за все, что он для нее делает и отметила. Что мужчина ежедневно дает ей силы и уверенности. Девушка многократно призналась в любви к Яббарову.
Помимо этого Алена поблагодарила любимого за поддержку во время процедуры наращивания волос, и теперь они у нее такие же длинные, как и у сестры Ольги.
Савкина не желает слушать гадости, которые говорят в адрес «ее мальчика» подписчики и все равно его любит.
Напомним, что в свое время Илья Яббаров пытался закрутить роман и с Ольгой Рапунцель.
При этом саму Рапу Яббаров оскорбительно назвал «старым обшарпанным брендом» телестройки.
«Моя любимая девочка, звезда, принцесса Аленочка Рапунцель, какие у тебя длинные и красивые волосы. Ты самая у меня красивая девочка, я сильно тебя люблю. Как и обещал, сделать из тебя Легенду Дома 2, а не старый обшарпанный бренд», - пообещал Илья.
В ответ младшая сестра скандальной участницы поблагодарила Яббарова за все, что он для нее делает и отметила. Что мужчина ежедневно дает ей силы и уверенности. Девушка многократно призналась в любви к Яббарову.
Помимо этого Алена поблагодарила любимого за поддержку во время процедуры наращивания волос, и теперь они у нее такие же длинные, как и у сестры Ольги.
Савкина не желает слушать гадости, которые говорят в адрес «ее мальчика» подписчики и все равно его любит.
Напомним, что в свое время Илья Яббаров пытался закрутить роман и с Ольгой Рапунцель.