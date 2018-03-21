Илья Яббаров очередной раз оскорбил Ольгу Рапунцель, назвав «старым обшарпанным брендом»

При этом саму Рапу Яббаров оскорбительно назвал «старым обшарпанным брендом» телестройки., - пообещал Илья.В ответ младшая сестра скандальной участницы поблагодарила Яббарова за все, что он для нее делает и отметила. Что мужчина ежедневно дает ей силы и уверенности. Девушка многократно призналась в любви к Яббарову.Помимо этого Алена поблагодарила любимого за поддержку во время процедуры наращивания волос, и теперь они у нее такие же длинные, как и у сестры Ольги.Савкина не желает слушать гадости, которые говорят в адрес «ее мальчика» подписчики и все равно его любит.Напомним, что в свое время Илья Яббаров пытался закрутить роман и с Ольгой Рапунцель.