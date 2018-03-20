Очевидец снял на видео битву НЛО над аномальной "Зоной 51" в Неваде

В кадре показано несколько ярких огней, движущихся в небе, прежде чем две конкурирующие фракции начнут взрывать друг друга огромными лазерными залпами, отличающимися от любого оружия, используемого наземными истребителями.«Я ждал в машине, когда мой приятель вошел в магазин. Я заметил около 9-10 ярких точек в небе, которые выглядели как звезды. Точки были в линии под углом 45 градусов. Внезапно они начали двигаться вверх на том же самом углу, и казалось, что они атакуют друг друга. Я снял видео моим iPhone, и оно не был отретушировано каким-либо образом. Это необработанные кадры». – рассказал очевидец, пожелавший остаться неизвестным.Вспышка огней, безусловно, выглядит убедительно, и тот факт, что свидетель был близок к Зоне 51 во время инцидента, делает историю более правдоподобной.Тот факт, что видео было снято близ места, столь близкого к военной базе США, предполагает, что это могли быть вовсе не инопланетяне. Если бы военные проверяли какую-то новую технологию, это было бы идеальным местом для ее тестирования. Это объяснение имеет гораздо больше смысла, чем предположение, что инопланетяне имели перестрелку в небе над самой известной городской зоной исследований НЛО в США.