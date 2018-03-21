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Лена Миро пожалела несчастного наследника Ксении Собчак

Блогер Лена Миро высказалась в адрес сына Ксении Собчак и ее будущего ребенка.

Лена Миро пожалела несчастного наследника Ксении Собчак


Всем давно известно, что скандально известная блогер Лена Миро постоянно унижает знаменитостей. В этот раз ее выбор пал на детей звезд. Она с удовольствием рассказала пользователям Сети о своих мыслях по поводу наследника Ксении Собчак и ее будущем малыше.

Лена написала, что после улучшения финансового положения наступает время задуматься о втором «гадёныше». Ведь совсем несложно заниматься воспитанием детей, когда это входит в обязанности няни, а родители это время проводят в свое удовольствие.

Ранее Миро уже написала, что считает Ксению – отвратительнейшей матерью, хотя некоторые подписчики по этому поводу с ней спорили поначалу. Ее защитники писали, что материнство изменит Собчак в лучшую сторону, но этого не произошло, и сразу после родов она отправилась на презентацию.

Блогер считает, что у Ксении будет девочка, которую ей искренне жаль, ведь малышка еще не представляет, что ее ожидает. Лена своих детей не хочет, но чужих ей очень жалко. Ребенку не повезет, поскольку он родится у такой мамаши. Малыша необходимо спасать, ведь когда-нибудь выпившая после вечеринки мать вдруг подышит на него.

dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:30
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