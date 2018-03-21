Ученые рассказали, как начать экономить деньги быстро и эффективно

Ученые провели опрос, на основе которого сделали вывод, что на территории США 19% людей совершенно не умеют и даже не хотят экономить. Около 21% откладывают деньги, но не больше 5% от своей зарплаты. И только 16% опрашиваемых экономят деньги правильно.Эксперт, занимающийся финансовым планированием, дал советы как легко и быстро накопить деньги. Во-первых, экономия денег должна войти в привычку и стать частью повседневной жизни. Во-вторых, перед тем как начать откладывать деньги нужно сделать первый «особенный фонд», который составит определенную сумму. В-третьих, экономить нужно любые средства, пусть это будет 1-2 доллара или сдача с покупок, но откладывать деньги нужно каждый день. Ученые уверены, что когда экономия станет привычкой, то сложностей в накоплении определенной суммы возникать не будет.