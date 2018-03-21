Ученые создали кепку для обмана системы распознавания лиц

Известно, что человек не обладает возможностью видеть инфракрасные излучения, но почти все камеры замечают инфракрасный свет. Поэтому ученые решили создать головной убор, оснащенный маленькими светодиодами на козырьке. С помощью этих светодиодов на лицо человека проецируется инфракрасные лучи.Благодаря этому свойство человек не только прячет свою личность, но и выдает себя за кого-то другого. С помощью такой кепки, система распознания лиц может идентифицировать любого человека как музыканта Моби.Специалисты провели эксперимент, который показал, что в 70% случаях система на самом деле не могла идентифицировать человека правильно. Такие исследования, по мнению ученых, помогут разработчикам и правоохранительным органам узнать на какие уловки могут пойти злоумышленники. Такие образам система распознания личности станет усовершенствованной.