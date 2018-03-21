Новый рекордный SSD с 100 Тб памяти уже представлен на обсуждение потенциальным пользователям

Сообщения от iCHIP.ru месячной давности, указывали на то, что компания Samsung продемонстрировала модель самого вместительного в мире твердотельного накопителя. В модель PM1643 включили 32 терабайтные планки NAND памяти, разделенные послойно чипами V-NAND, объемом по 512 Гб. Общая полученная суммарная емкость составили 30,72 Тб. В итоге, рекорд долго не удержался, причем лидер превзошел конкурента по всем показателям более чем в 3 раза!Компания из Ирвина, Калифорния, именуемая Nimbus Data, продемонстрировала свое творение, представленное карманным SSD ExaDrive, причем объем его - 100 Тб. Помимо всего прочего, данная разработка потребляет меньше энергии на 85%, приходящейся на объем из каждого хранимого терабайта данных. Причем показатель взят из сравнений с моделями существующих накопителей. Эффективность новинки могут использовать центры по обработке данных или серверы обеспечения служб IoT. Для стандартной серверной стойки, укомплектованной ExaDrive, показатель вместимости превысит 100 петабайт данных, который можно представить и как 100 000 Тб.