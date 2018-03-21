Специалисты создали контролируемых магнитным полем крошечных роботов

В лабораторных условиях ученым удалось соединить сферы разных размеров, используя специальный раствор. Весь процесс создания микроскопических роботов был записан на видео. Специалисты рассказали о том, что в процессе экспериментов было замечено образование грубых орбит, в тот момент, когда происходило воздействие магнитного поля на роботов.Далее ученые проводили исследования в воде, направляя роботов небольшими бусинами. Ученые рассказали, что благодаря такой способности, доставка в организм лекарственных средств станет выполняться намного быстрее и эффективнее.Автор исследования доктор Лизва Бисвал уверена, что ее исследование станет настоящим открытием, так как в последнее время увеличился интерес к разнообразным системам, которые демонстрируют коллективное поведение роботов. Ученые видели, что есть компоненты, которые умеют плавать. Благодаря этому свойству некоторые лекарства смогут направляться компьютерами в организм людей.