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Специалисты создали контролируемых магнитным полем крошечных роботов

В Университете Райса ученые придумали и создали множество крошечных роботов, которые контролируются магнитным полем. Все исследования и процесс создания происходили в лаборатории химического и биомолекулярного инженера Сибани.

В лабораторных условиях ученым удалось соединить сферы разных размеров, используя специальный раствор. Весь процесс создания микроскопических роботов был записан на видео. Специалисты рассказали о том, что в процессе экспериментов было замечено образование грубых орбит, в тот момент, когда происходило воздействие магнитного поля на роботов.

Специалисты создали контролируемых магнитным полем крошечных роботов


Далее ученые проводили исследования в воде, направляя роботов небольшими бусинами. Ученые рассказали, что благодаря такой способности, доставка в организм лекарственных средств станет выполняться намного быстрее и эффективнее.

Автор исследования доктор Лизва Бисвал уверена, что ее исследование станет настоящим открытием, так как в последнее время увеличился интерес к разнообразным системам, которые демонстрируют коллективное поведение роботов. Ученые видели, что есть компоненты, которые умеют плавать. Благодаря этому свойству некоторые лекарства смогут направляться компьютерами в организм людей.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 07:10
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