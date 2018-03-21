Актриса Анна Хилькевич примерила весенний образ

В своём микроблоге Instagram Анна Хилькевич обнародовала фото, где вопреки морозной погоде девушка изображена в солнцезащитных очках, белых кроссовках и весеннем пальто. По словам актрисы, невзирая на её перевоплощение, она всё ещё ощущает себя по-зимнему. Анна поблагодарила своих многочисленных фанатов за поддержку и отзывчивость, которую они показали, когда она попросила у поклонников помочь с выбором менеджера в её личный салон.Артистке поступило большое количество резюме, которые она вскоре посмотрит. Анна отметила, что большинство кандидатов на эту должность оказались профессионалами. Также актриса сказала, что её кроссовки невозможно приобрести на территории России, опередив восторженные запросы её фанатов. За девять часов фото собрало более 97 тысяч лайков.