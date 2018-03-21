Сотрудники МГУ после открытия новой черной дыры посвятили ее Стивену Хокингу
Сотрудники МГУ отрыли новую черную дыру, заметив характерные вспышки звезды. Они посвятили ее Стивену Хокингу, шутливо назвав покойного ученого властелином таких космических процессов.
Событие поразило астрономов, потому что является редкостью. Объект из созвездия Змееносца прекратил свое существование, после чего совершил такие преобразования. Во время процесса GRP180316A выбросил в пространство огромное количество энергетических гамма- излучений.
Физик во время своей жизни сделал много открытий, а также сражался с неизлечимым недугом. Несмотря на прогнозы медиков, ему удалось дожить до преклонного возраста и внести неоценимый вклад в науку.
Событие поразило астрономов, потому что является редкостью. Объект из созвездия Змееносца прекратил свое существование, после чего совершил такие преобразования. Во время процесса GRP180316A выбросил в пространство огромное количество энергетических гамма- излучений.
Физик во время своей жизни сделал много открытий, а также сражался с неизлечимым недугом. Несмотря на прогнозы медиков, ему удалось дожить до преклонного возраста и внести неоценимый вклад в науку.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:00