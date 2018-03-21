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Ученые: Синдром хронической усталости возникает из-за дефицита йода и сбоев в работе щитовидной железы

Нидерландские ученые выяснили, что Синдром хронической усталости возникает из-за дефицита йода и сбоев в работе щитовидной железы. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Они взяли биоматериалы 100 добровольцев, имеющих такие симптомы, после чего сравнили их с аналогами здоровых участников эксперимента. Особое внимание было уделено гормонам Т3 и Т4, которые были в небольшом количестве у особ, испытывающих хроническую усталость.

Ученые: Синдром хронической усталости возникает из-за дефицита йода и сбоев в работе щитовидной железы


Такие результаты указывают на негативные изменения в органе из-за нехватки важного элемента. Потому люди должны пройти обследование и устранить причину, вызывающую нарушения в организме.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00
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