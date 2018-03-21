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Ученые определили из чего состоит феромон королевы термитов

Ученые решили исследовать желтоногих термитов, которые обитают в Северной Америке. Известно, что колонии этих насекомых насчитывают около миллионов особей, которые делятся на три группы: рабочие, солдаты и король с королевой. На главную должность королей, выбирают только тех особей, которые выделяют специальный феромон, каким-то образом влияющий на всех особей в колонии.

Ученые из Университета Северной Каролины решили узнать из чего состоит феромон королев и почему он так влияет на других термитов. Они узнали, что термиты Северной Америки почти всю свою жизнь проводят в темноте и общаются путем химической коммуникации.
Ученые определили из чего состоит феромон королевы термитов

Ученые собрали вещества, характерные королевской касте и проанализировали ее состав, используя газовую хроматографию. В результате стало известно, что этот особенный феромон состоит из вещества генэйкозана, состоящего из 21 атома углерода. Специалисты провели эксперимент, намазав обыкновенных термитов этим веществом и поместили обратно в колонию. Выяснилось, что всех термитов, которых намазали углеродным веществом другие особи воспринимали как королев.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 06:30
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