Ученые определили из чего состоит феромон королевы термитов

Ученые из Университета Северной Каролины решили узнать из чего состоит феромон королев и почему он так влияет на других термитов. Они узнали, что термиты Северной Америки почти всю свою жизнь проводят в темноте и общаются путем химической коммуникации.Ученые собрали вещества, характерные королевской касте и проанализировали ее состав, используя газовую хроматографию. В результате стало известно, что этот особенный феромон состоит из вещества генэйкозана, состоящего из 21 атома углерода. Специалисты провели эксперимент, намазав обыкновенных термитов этим веществом и поместили обратно в колонию. Выяснилось, что всех термитов, которых намазали углеродным веществом другие особи воспринимали как королев.